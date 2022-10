Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за резолюцію ООН

У середу, 12 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Резолюцію під назвою «Територіальна цілісність України: захищаючи принципи Статуту ООН» підтримали 143 країни.

Водночас 35 країни країн утрималися. Серед них: Китай, Індія, Пакистан, Південна Африка, Алжир, Вірменія, Болівія, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Конго, Куба, Еритрея, Есватіні, Ефіопія, Гвінея, Гондурас, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Лесото, Малі, Монголія, Мозамбік, Намібія, Південний Судан, Шрі-Ланка, Судан, Таджикистан, Таїланд, Того, Уганда, Танзанія, Узбекистан, В'єтнам, Зімбабве.

Також ще п'ять країн виступили проти. Зокрема резолюцію не підтримали Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та звичайно ж Росія.

Варто зауважити, що результати голосування прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.

«Путін, Ассад, Лукашенко та Кім...Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти», – прокоментував Науседа.

Putin, Assad, Lukashenko and Kim...



Tell me who your friends are and I will tell you who you are.#UNGA