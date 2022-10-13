Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за резолюцію ООН

Які країни виступили проти резолюції ООН, яка засуджує спробу РФ анексувати території України

Резолюцію не підтримали Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія

У середу, 12 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Резолюцію під назвою «Територіальна цілісність України: захищаючи принципи Статуту ООН» підтримали 143 країни.

Водночас 35 країни країн утрималися. Серед них: Китай, Індія, Пакистан, Південна Африка, Алжир, Вірменія, Болівія, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Конго, Куба, Еритрея, Есватіні, Ефіопія, Гвінея, Гондурас, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Лесото, Малі, Монголія, Мозамбік, Намібія, Південний Судан, Шрі-Ланка, Судан, Таджикистан, Таїланд, Того, Уганда, Танзанія, Узбекистан, В'єтнам, Зімбабве.

Також ще п'ять країн виступили проти. Зокрема резолюцію не підтримали Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та звичайно ж Росія.

Варто зауважити, що результати голосування прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.

«Путін, Ассад, Лукашенко та Кім...Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти», – прокоментував Науседа.

Putin, Assad, Lukashenko and Kim...



Tell me who your friends are and I will tell you who you are.#UNGA — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 12, 2022

Разом з тим, президент України Володимир Зеленський подякував країнам, які підтримали Україну, в перші хвилини після голосування.

«Вдячні 143 державам, які підтримали історичну #UNGA резолюцію «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово – спроба анексії РФ нічого не варта і ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!», – написав президент.

Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) проходить засідання Генеральної асамблеї ООН. Тема засідання – так звані «референдуми» на окупованих територіях і проголошення Росією анексії чотирьох областей України.

Раніше, президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.