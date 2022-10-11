Кислиця різко висловився про участь РФ на Генасамблеї ООН

Росія вертає нас в 30-40 рр. минулого століття, як коли Гітлер робив «референдуми» і аншлюси, зазначив Представник України в ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що після війни в Сирії, Росія продовжує воєнні злочини в Україні.

«За російською делегацією, коли вона заходить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід, а зал наповнюється запахом тліючої людської плоті. Це те, що ми занадто довго терпіли в Сирії, це те, що відбувається сьогодні в Україні. Той самий диктатор у Кремлі, ті самі російські генерали, відомі тактикою випаленої землі у війнах, які вони вели в Сирії та Чечні, а сьогодні в Україні», – заявив Кислиця.

Кислиця зазначив, що Росія намагається зробити усе можливе, аби повернути світ до часів Другої світової, коли Гітлер знищував суверенні нації шляхом вторгнення.

Він підкреслив, що ООН перебуває в переломному моменті й повинно відновити свій авторитет.

«Не можна сподіватись на мир, допоки божевільні диктатури існують поруч. Використовують ракетний терор проти громадян та інфраструктури. Сьогодні терористична росія обстріляла Київ та інші міста України щонайменш 84-ма ракетами. Весь світ побачив знову істинне обличчя терористичної держави. Програючи на на полі бою, вона використовує методи залякування. Навмисний напад на цивільних – це воєнний злочин», – резюмував Кислиця.

Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) проходить засідання Генеральної асамблеї ООН. Тема засідання – так звані «референдуми» на окупованих територіях і проголошення Росією анексії чотирьох областей України.

Раніше, президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.