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Російська анексія українських територій унеможливлює закінчення війни, – Боррель

Альона Боженко
glavcom.ua
Російська анексія українських територій унеможливлює закінчення війни, – Боррель
Боррель заявив, що ЄС має посилити військову підтримку України
фото із відкритих джерел

На думку голови дипломатії ЄС, Росія «програла у моральному та політичному плані»

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що російська анексія чотирьох окупованих українських територій унеможливлює закінчення війни в Україні. Про це повідомляє RTBF.

Він зазначив, що ЄС має посилити військову підтримку України.

«Оголошена анексія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей робить набагато складнішим, неможливим, кінець війни», – заявив він.

Боррель також заявив, що Росія «програла у моральному та політичному плані», але «Україна ще не виграла». 

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

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Теги: Україна росія путін анексія

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