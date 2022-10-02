Російська анексія українських територій унеможливлює закінчення війни, – Боррель

На думку голови дипломатії ЄС, Росія «програла у моральному та політичному плані»

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що російська анексія чотирьох окупованих українських територій унеможливлює закінчення війни в Україні. Про це повідомляє RTBF.

Він зазначив, що ЄС має посилити військову підтримку України.

«Оголошена анексія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей робить набагато складнішим, неможливим, кінець війни», – заявив він.

Боррель також заявив, що Росія «програла у моральному та політичному плані», але «Україна ще не виграла».

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.