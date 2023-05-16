Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду

Фахівці з аеродинаміки російського Інституту теоретичної та прикладної механіки можуть провести за гратами до кінця життя за, нібито, надуманими владою звинуваченнями

Щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за останній рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук.

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Науковці попередили, що кримінальні справи ризикують підірвати прогрес Росії в гіперзвукових технологіях і стверджують що ніякої державної зради не було, адже науковців ретельно перевіряли.

В інституті повідомили, що їхні працівники – Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев утримуються під вартою за звинуваченням у державній зраді за виступи на конференціях за кордоном, публікації статей у популярних журналах і участь у міжнародних проектах. З листа випливає, що Маслова та Шиплюка затримали ще влітку 2022 року, а Звегінцева – пізніше.

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«За останній рік троє видатних учених-аеродинаміків нашого інституту – Анатолій Олександрович Маслов, Олександр Миколайович Шиплюк та Валерій Іванович Звегінцев – були заарештовані за підозрою у скоєнні злочину за найсуворішою статтею кримінального кодексу – «Державна зрада» (ст. 275 КК РФ). Усі вони відомі своїми блискучими науковими наслідками. Їхні компетенції та професійна репутація дозволяли їм знайти високооплачувану і престижну роботу за кордоном, але вони не залишили Батьківщину, присвятивши своє життя служінню російській науці. Наші колеги завжди залишалися вірними інтересам країни. Кожного з них ми знаємо як патріота та порядну людину, не здатну вчинити те, в чому їх підозрюють слідчі органи», – йдеться у листі.

Працівники наукової установи стверджують, що матеріали всіх трьох кримінальних справ закриті від суспільства, однак як стало відомо колегам науковців, вони можуть провести за ґратами до кінця своїх днів. Вони запевняють, що звинувачення на адресу їхніх колег нібито були висунуті, незважаючи на ретельні експертні перевірки та перевірки «інформації з обмеженим доступом».

«Але слідчі органи при експертизі спираються на інші висновки. Хто ці експерти? Який їхній професійний рівень? Ми бачимо, що будь-яка стаття чи репортаж можуть стати підставою для звинувачень у державній зраді. Те, за що ми сьогодні нагороджені, завтра стає причиною кримінального переслідування. Ці та інші справи про державну зраду проти російських вчених мають жахливий вплив на молодих дослідників», – відкрито заявили науковці.

Нагадаємо, 16 травня, коментуючи нічний удар російських загарбників по Україні, прессекретар Росії Дмитро Пєсков взявся вихваляти «унікальні» характеристики гіперзвукових ракет «Кинджал», про які йому розповідав диктатор Путін. Незважаючи на унікальні технічні характеристики «Кинджалів», якими так вихвалялися окупанти, українські системи ППО впоралися з масованою атакою на Київ, чим змусили російських пропагандистів швидко думати, як прикрити провал ракетного удару.