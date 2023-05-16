Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
У Росії кинули за грати розробників гіперзвукових ракет
фото з відкритих джерел

Фахівці з аеродинаміки російського Інституту теоретичної та прикладної механіки можуть провести за гратами до кінця життя за, нібито, надуманими владою звинуваченнями

Щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за останній рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук.

Науковці попередили, що кримінальні справи ризикують підірвати прогрес Росії в гіперзвукових технологіях і стверджують що ніякої державної зради не було, адже науковців ретельно перевіряли. 

вчені.jpg (55 KB)

В інституті повідомили, що їхні працівники – Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев утримуються під вартою за звинуваченням у державній зраді за виступи на конференціях за кордоном, публікації статей у популярних журналах і участь у міжнародних проектах. З листа випливає, що Маслова та Шиплюка затримали ще влітку 2022 року, а Звегінцева – пізніше.

«За останній рік троє видатних учених-аеродинаміків нашого інституту – Анатолій Олександрович Маслов, Олександр Миколайович Шиплюк та Валерій Іванович Звегінцев – були заарештовані за підозрою у скоєнні злочину за найсуворішою статтею кримінального кодексу – «Державна зрада» (ст. 275 КК РФ). Усі вони відомі своїми блискучими науковими наслідками. Їхні компетенції та професійна репутація дозволяли їм знайти високооплачувану і престижну роботу за кордоном, але вони не залишили Батьківщину, присвятивши своє життя служінню російській науці. Наші колеги завжди залишалися вірними інтересам країни. Кожного з них ми знаємо як патріота та порядну людину, не здатну вчинити те, в чому їх підозрюють слідчі органи», – йдеться у листі. 

Працівники  наукової установи стверджують, що матеріали всіх трьох кримінальних справ закриті від суспільства, однак як стало відомо колегам науковців, вони можуть провести за ґратами до кінця своїх днів. Вони запевняють, що звинувачення на адресу їхніх колег нібито були висунуті, незважаючи на ретельні експертні перевірки та перевірки «інформації з обмеженим доступом».

«Але слідчі органи при експертизі спираються на інші висновки. Хто ці експерти? Який їхній професійний рівень? Ми бачимо, що будь-яка стаття чи репортаж можуть стати підставою для звинувачень у державній зраді. Те, за що ми сьогодні нагороджені, завтра стає причиною кримінального переслідування. Ці та інші справи про державну зраду проти російських вчених мають жахливий вплив на молодих дослідників», – відкрито заявили науковці.

Нагадаємо, 16 травня, коментуючи нічний удар російських загарбників по Україні, прессекретар Росії Дмитро Пєсков взявся вихваляти «унікальні» характеристики гіперзвукових ракет «Кинджал», про які йому розповідав диктатор Путін. Незважаючи на унікальні технічні характеристики «Кинджалів», якими так вихвалялися окупанти, українські системи ППО впоралися з масованою атакою на Київ, чим змусили російських пропагандистів швидко думати, як прикрити провал ракетного удару.

Читайте також: «Кинжал» в серце Путіну
Теги: росія наука ракета державна зрада зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«А що трапилось?»
Паніка в російських ЗМІ: радять переймати український досвід
6 травня, 07:05
Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер
Австрія заморозила російські активи на майже два млрд євро
21 квiтня, 04:36
G7 готова надати експертна допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури
G7 закликала до продовження зернової угоди: деталі
23 квiтня, 08:39
Військовий зазначив, що ЗРК Patriot не будуть ставити на кордоні з Росією
Російські пілоти «трясуться» через ЗРК Patriot – Ігнат (відео)
5 травня, 11:24
Таким чином влада РФ намагається зупинити масові втечі росіян за кордон
Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі
24 квiтня, 13:29
«Гігантський слон у кімнаті»: США відреагували на участь Росії у Радбезі ООН
«Гігантський слон у кімнаті»: США відреагували на участь Росії у Радбезі ООН
24 квiтня, 22:20
Денис Шмигаль передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі
Шмигаль зустрівся з Папою Римським та зробив йому пропозицію (фото, відео)
27 квiтня, 15:05
Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)
Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)
28 квiтня, 15:04
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
3 травня, 15:04

Політика

Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
Посол Маркарова в інтерв'ю CNN назвала умову переговорів із РФ
Посол Маркарова в інтерв'ю CNN назвала умову переговорів із РФ
Росія придумала нову схему призову «добровольців»
Росія придумала нову схему призову «добровольців»
Хоче політичний притулок? Соратник Путіна був помічений у МВС Ізраїлю (фото)
Хоче політичний притулок? Соратник Путіна був помічений у МВС Ізраїлю (фото)
Грузинська опозиція зустріне перший авіарейс із Москви акцією протесту
Грузинська опозиція зустріне перший авіарейс із Москви акцією протесту
У Путіна проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів – Буданов
У Путіна проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів – Буданов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
18K
У Києві чути вибухи
17K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
6841
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
6468
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
5526
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту