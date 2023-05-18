Невдала атака «Кинджалів» на Київ. Кремль потрапив у «ядерний» конфуз

Більш приголомшливою за масштаб атаки виявилась здатність України її відбити

Ракетна атака у ніч на понеділок була описана українською владою як «виняткова за своєю щільністю». За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія запустила по Україні 27 ракетних і безпілотних систем, у тому числі балістичні ракети «Кинджал», крилаті ракети «Калібр» і поставлені Іраном безпілотники «Шахед».

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Однак, мабуть, більш приголомшливою, ніж сама масованість ударів, є здатність України – і відповідно Заходу – відбивати їх. Київ стверджує, що 100% цілей було знищено, хоча зараз це неможливо перевірити.

Очевидно лише те, що більшість цілей – якщо не всі – було нейтралізовано. Це серйозно підірвало потенціал російського ракетного арсеналу. Крім того, ця подія може змусити російських ядерних стратегів замислитися над незручними питаннями.

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Деякі з ракет, які, ймовірно, були перехоплені під час нічної атаки у понеділок, включно із розрекламованою гіперзвуковою ракетою «Кинджал», мають подвійне призначення. Теоретично вони можуть бути розгорнуті у звичайних або ядерних конфігураціях і становлять основу нестратегічного і тактичного ядерного арсеналу Росії.

Тактична ядерна зброя, у першу чергу, призначена для досягнення бойового ефекту. Наприклад, у випадку гіпотетичної ситуації, коли Росія веде війну з НАТО, а війська НАТО загрожують прорвати російську лінію оборони, Росія може завдати тактичного ядерного удару, щоби зупинити просування НАТО.

Очевидна ефективність протиракетної оборони України проти російських балістичних та крилатих ракет малої дальності, може поставити під сумнів здатність Росії успішно застосувати свій тактичний ядерний арсенал.

Російські пропагандисти погрожували Великій Британії ракетами, які можуть спричинити ядерне цунамі, що знищить Лондон. Це завжди було перебільшенням, але навіть сам Володимир Путін стверджував що «Кинджал» неможливо зупинити, заявивши у 2018 році, що він може «подолати всі існуючі та перспективні системи протиповітряної та протиракетної оборони».

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Модифікований винищувач МиГ-31К (бортовий номер «92 червоний») з підвішеною ракетою авіаційного ракетного комплексу «Кинджал». Раніше вважалося, що протидії цим ракетам нема… фото з відкритих джерел

Російські командувачі тепер можуть почати сумніватися, чи зможе їхня тактична ядерна зброя дістатися своїх цілей.

Важливо зазначити, що це не означає, що події цього тижня звели нанівець потужність загального ядерного потенціалу Росії. Росія, разом із Сполученими Штатами, залишається найбільшою ядерною державою у світі і володіє різноманітним арсеналом стратегічної ядерної зброї.

Національну безпеку зазвичай обговорюють з точки зору найгірших сценаріїв. Особливо це стосується ядерної стратегії. Зрештою, ядерна зброя є зброєю крайнього заходу та основним гарантом національного суверенітету.

У зв'язку із цим «а що, якби...» у російському міністерстві оборони тепер можна почути дедалі частіше.

Джерело: The Telegraph



Переклад: Олександр Груздєв, для «Главкома»