Росія не воює із мирним населенням: Небензя збрехав на Радбезі ООН (відео)

За словами дипломата, окупаційна армія нібито не завдає цілеспрямованих ударів по мирному населенню

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у злочинах «проти мільйона цивільних» в Афганістані, Іраку та Лівії

Російські окупанти нібито не здійснюють цілеспрямовані ракетні та авіаудари по мирному населенню України. Про це сказав 15 травня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки організації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Збройні сили Росії не воюють із мирним населенням і не завдають по них, на відміну від Збройних Сил України, цілеспрямованих ударів… Західні країни широко відомі своєю любов'ю до теми боротьби з безкарністю, особливо якщо це не стосується їхніх власних злочинів», – заявив російський дипломат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Далі Небензя розповів про «злочини Заходу проти мільйона цивільних» в Афганістані, Іраку, Лівії та інших країнах. За словами постпреда, одного прекрасного дня відповідальність за скоєне їх наздожене.

«Жодні погрози санкцій, як у разі розслідувань воєнних злочинів США в Афганістані, залякування свідків та журналістів-викривачів, замовчування фактів не допоможуть», – додав дипломат.

Василь Небензя вважає, що всі західні країни працюють на підтримку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні.

«Вся солідарність Заходу з Україною не безкоштовна, повертати гроші доведеться простим українцям», – сказав постпред.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, країна-агресор Росія скликала неформальну зустріч членів Ради Безпеки ООН для обговорення начебто «утисків» УПЦ МП в Україні.

Зокрема, Москва запросила до участі в заході в режимі онлайн осіб, наближених до ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Серед «доповідачів» – директор неурядової організації «Фонд боротьби з несправедливістю» Міра Терада, протоієрей УПЦ МП Андрій Павленко, єпископ УПЦ МП Гедеон.

Захід не транслювався на офіційних ресурсах ООН. Україна не брала участі в російському заході.

До слова, Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи. Постпред України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.