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Китай готує нові причини для подальших атак на Тайвань – МЗС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай готує нові причини для подальших атак на Тайвань – МЗС
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Тайваню: «Китайська військова загроза стає серйознішою, ніж будь-коли»

Китайський уряд готується знайти новий привід для відпрацювання свого майбутнього нападу на Тайвань. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, передає The Guardian. 

Ву зазначив, що китайська військова загроза стає серйознішою, ніж будь-коли, з п’ятикратним збільшенням вторгнень військових літаків у зону оборони Тайваню з 2020 року. Він нагадав, що найбільша військова активність Китаю відбулася в серпні, після того як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. 

Міністр сказав, що посилюються не лише військові зусилля Китаю, а й «комбінація тиску», включно з економічним примусом, кібератаками, когнітивною та правовою війною та дипломатичними зусиллями, спрямованими на міжнародну ізоляцію Тайваню.

«І ми абсолютно впевнені, що китайці, можливо, захочуть використати ще один привід для відпрацювання своїх майбутніх атак на Тайвань. Отже, це військова загроза Тайваню», – додав Ву. 

Раніше перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.

Нагадаємо, Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження.

Крім того, з’явилась інформація, що Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни. 

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Теги: Китай Тайвань війна

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