Китай готує нові причини для подальших атак на Тайвань – МЗС

Глава МЗС Тайваню: «Китайська військова загроза стає серйознішою, ніж будь-коли»

Китайський уряд готується знайти новий привід для відпрацювання свого майбутнього нападу на Тайвань. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, передає The Guardian.

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Ву зазначив, що китайська військова загроза стає серйознішою, ніж будь-коли, з п’ятикратним збільшенням вторгнень військових літаків у зону оборони Тайваню з 2020 року. Він нагадав, що найбільша військова активність Китаю відбулася в серпні, після того як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Міністр сказав, що посилюються не лише військові зусилля Китаю, а й «комбінація тиску», включно з економічним примусом, кібератаками, когнітивною та правовою війною та дипломатичними зусиллями, спрямованими на міжнародну ізоляцію Тайваню.

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«І ми абсолютно впевнені, що китайці, можливо, захочуть використати ще один привід для відпрацювання своїх майбутніх атак на Тайвань. Отже, це військова загроза Тайваню», – додав Ву.

Раніше перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.

Нагадаємо, Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження.

Крім того, з’явилась інформація, що Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів.

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До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.