Кого боїться Путін та чому росіяни підтримують війну: думка РНБО

Кремлівський диктатор боїться Кадирова і грає на бажанні росіян воювати проти когось

Серед наближених до кремлівського диктатора Володимира Путіна відбуваються підкилимні процеси. Незадоволені політикою Кремля можуть зважитися на переворот, причому це відбудеться тихцем і неочікувано. Наразі Путін боїться своєї ж маріонетки в Чечні Рамзана Кадирова, адже той має окрему армію і взамін на свободу дій залишає Ічкерію під владою Путіна. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Українській правді».

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«У Російській Федерації є окремо російська армія, є окремо армія Кадирова. Якщо Путін не дав би повну свободу дій, не дозволяв би Кадирову та всім його спільникам безкарно робити все, що їм заманеться в будь-якому місті Російської Федерації, тоді б Ічкерія давно повстала і була уже вільною. У них є така домовленість, що Путін дає все: гроші, преференції, можливості, ордени, ну все. Взамін Ічкерія залишається у складі Росії. Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт», – вважає Данілов.

Неприємностей Путіну може завдати і власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» – людина, яка була допущена до величезних фінансових спроможностей країни-терористки РФ.

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При цьому війна та воєнні злочини рашистів отримують підтримку від росіян, адже за 22 роки знущання і ґвалтування російського народу з боку Путіна вони їм так запарили мозок, що вони цілком підтримують дії влади.

«Якщо у росіян немає зовнішнього ворога, вони дуже швидко розпадаються. Та Путін зараз наче загнаний щур. Тому що своїми діями він знищить Російську Федерацію, вона припинить існування в тих межах, в яких вона на сьогоднішній день є завдяки діям Путіна і його оточення. Тому давайте очікувати певних подій, які там будуть відбуватися. Вони там будуть відбуватися обов’язково», – каже Данілов.

Нагадаємо, очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зважає на втрати серед своєї армії.

При цьому раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.