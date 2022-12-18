Що змусить Путіна визнати поразку: прогноз американського генерала у відставці

«Президент Володимир Путін продемонстрував жахливу здатність приймати рішення»

Лише великі втрати в живій силі та техніці змусять Путіна визнати свою поразку, Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, всупереч страху Заходу перед Третьою світовою, Захід значно наростить постачання зброї Україні. Таку думку в інтерв’ю «Голосу Америки» висловив генерал США у відставці, віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Девід Петреус.

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На думку Петреуса, президент РФ Володимир Путін від початку вторгнення в Україну продовжує примати погані рішення, які ставлять його армію та країну на межу катастрофи.

«Путін продемонстрував жахливу здатність приймати рішення. Очевидно, він приймав катастрофічно погані рішення, комунікація була жахливою, виконання було жахливим, і вони, здавалося, мало чому вчилися, роблячи ті ж самі помилки на полі бою та на міжнародному рівні», – сказав генерал.

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Петреус підкреслив, що усі зусилля росіян вражають своєю некомпетентністю і в якийсь момент російська армія може почати розвалюватися зсередини. Але коли це станеться – передбачити важко.

«Це залежить від кількох різних факторів, зокрема від того, чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану, додаткові ракети, боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї. Інший фактор полягає в тому, наскільки серйозними є втрати для Росії. Що станеться, коли російські солдати почнуть говорити: «Це божевілля – вони, українці, воюють за незалежність, за свою землю, а ми навіть не впевнені, чому ми тут, це погано йде», – вказує генерал.

Петреус переконаний, що Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, навіть якщо це викликає занепокоєння на Заході.

«Я думаю, що й надалі тут буде небажання, аби Україна використовувала надану Заходом зброю щоб атакувати Росію, через страх якоїсь Третьої світової війни чи чогось подібного. Я не вважаю, що це зовсім безпідставно. Однак, я думаю, цілком закономірно, аби Україна відповідала Росії на її дії зброєю, яку має, і вони роблять це дуже вражаюче», – говорить він.

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Проте визначальним фактором, який вплине на розвиток військових дій, на думку генерала, стануть не атаки далекобійною зброєю, а людські втрати у російській армії.

«Більшим фактором є величезні втрати, яких Росія зазнає в Україні, і ці тіла повертаються додому. Повертаються тяжкопоранені, які поступово починають викликати запитання серед російського населення – і можна це побачити в російських опитуваннях – про природу цієї війни, як вона йде і чи варто її продовжувати. В якийсь момент Володимиру Путіну доведеться визнати, що це не може далі продовжуватися. Він поки що цього ще не бачить», – передбачає генерал у відставці.

Петреус відзначив кращу оснащеність та бойову злагодженість українських солдатів, на відміну від погано підготовлених російських солдат, яку військово-політичне керівництво Росії використовує, як гарматне м`ясо. Генерал вказав на цілу низку недоліків російської армія, які впливають на її боєздатність.

«Вони показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими та одноканальними. Будь-хто, хто має поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати, якщо солдати критикують своїх офіцерів, а потім завантажити це в соціальні мережі», – каже Петреус.

Він запевнив, що Захід буде продовжувати значно нарощувати військове виробництво та постачання зброї Україні. На думку генерала США, значного уповільнення військових дій протягом зими не буде – українські збройні сили продовжуватимуть наступати, звільняючи від ворога свою територію.

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«Вражає, що Україна – країна, розміром менше однієї третини Росії, і без усього природного газу, нафти, вугілля та інших корисних копалин, зараз має більшу та більш боєздатну армію, ніж Росія. І вона продовжуватиме відвойовувати свою територію, звільняти територію, захоплену Росією з 24 лютого», – сказав Петреус.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що новий наступ Росії на Київ у січні-лютому 2023 року навряд чи буде можливим через провальну підготовку окупантів.