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Коли команда Зеленського представить мирний план України: прогноз WSJ

Альона Боженко
glavcom.ua
Коли команда Зеленського представить мирний план України: прогноз WSJ
У лютому команда Зеленського представить мирний план
фото: Офіс президента

Команда Зеленського планує представити свій мирний план у лютому наступного року

Команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів.

За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати.

Проте, як пише видання, представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.

«Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог», – уточнює WSJ.

Зауважимо, раніше президент Зеленський неодноразово озвучував 10 пунктів миру від України:

1. Радіаційна та ядерна безпека;

2. Продовольча безпека;

3. Енергетична безпека;

4. Звільнення всіх полонених і депортованих;

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій;

7. Повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків;

8. Протидія екоциду;

9. Гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації;

10. Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський анонсував українську формулу миру. Президент заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

Варто зауважити, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент безпека 24 лютого

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