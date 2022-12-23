Коли команда Зеленського представить мирний план України: прогноз WSJ
Команда Зеленського планує представити свій мирний план у лютому наступного року
Команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів.
За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати.
Проте, як пише видання, представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.
«Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог», – уточнює WSJ.
Зауважимо, раніше президент Зеленський неодноразово озвучував 10 пунктів миру від України:
1. Радіаційна та ядерна безпека;
2. Продовольча безпека;
3. Енергетична безпека;
4. Звільнення всіх полонених і депортованих;
5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій;
7. Повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків;
8. Протидія екоциду;
9. Гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації;
10. Фіксація закінчення війни.
Нагадаємо, 9 грудня Зеленський анонсував українську формулу миру. Президент заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.
Варто зауважити, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського.
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