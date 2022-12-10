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Формула миру Зеленського: оприлюднено позицію США і країн «Великої сімки»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Формула миру Зеленського: оприлюднено позицію США і країн «Великої сімки»
фото з відкритих джерел

Бріджит Брінк наголосила, що Володимир Зеленський запропонував потенційний план закінчення війни

Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського. Про це заявила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю «24 каналу».

«Зараз дуже чітко зрозуміло, хто на стороні миру, а хто на боці війни. Президент Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів. Ми, США та країни G7, цей план підтримуємо, бо віримо, що це міг би бути потенційний план закінчення війни», – сказала Брінк.

Вона нагадала, що лише цього понеділка, 5 грудня, Росія знову випустила 70 ракет по українських містах.

«Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований у плані Зеленського», – сказала дипломатка.

Брінк наголосила також, що рішення, як і коли завершиться війна, залежатиме від Зеленського, а США будуть з Україною «стільки, скільки потрібно». Водночас, зазначила Брінк, якщо росіяни справді хочуть зупинити війну, то президент РФ Володимир Путін може зробити це просто зараз: він має відвести свої війська – і війна закінчиться.

«Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист», – додала амбасадорка.

Нагадаємо, Зеленський став «Людиною року» за версією журналу Profil.

Відзначимо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Про це йдеться у присвяченому українському лідерові матеріалі.

Тим часом інше впливове американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.

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Теги: росія Велика сімка США війна Володимир Зеленський

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