Коли новий український посол в Китаї приступить до роботи? Названа перепона

«Деякі посли чекали по два роки прийому Сі Цзіньпіна»

Новопризначений посол України в Китаї Павло Рябікін не може приступити до роботи, оскільки ще не вручив вірчі грамоти китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

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«… Українська сторона вже офіційно призначила посла в Китаї (Павла Рябікіна), але тепер питання – коли він зможе зустрітися із Сі Цзіньпіном, бо треба ж надати вірчі грамоти», – сказала вона.

За словами Голод, у зв’язку з пандемією коронавірсу та зайнятістю Сі деякі посли чекали на вручення вірчих грамот по два роки.

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«Але у нас все-таки виняткова ситуація, аби стільки чекати», – додала голова правління Української асоціації китаєзнавців.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Китаї. Ним став Павло Рябікін.

20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Зазначимо, що в України не було посла в Пекіні з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.