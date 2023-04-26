Зеленський призначив нового посла України у Китаї

Новим послом став Павло Рябікін

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 квітня, призначив нового посла України у Китаї. Ним став Павло Рябікін. Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

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«Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним та повноважним послом України у Китайській Народній Республіці», – йдеться у документі.

Зазначимо, що в України не було посла в Пекіні з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.

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Раніше голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак повідомив, що міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна призначать послом в Китаї.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.