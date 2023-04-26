Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив нового посла України у Китаї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський призначив нового посла України у Китаї
Павло Рябікін колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
фото: liga.net

Новим послом став Павло Рябікін

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 квітня,  призначив нового посла України у Китаї. Ним став Павло Рябікін. Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

«Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним та повноважним послом України у Китайській Народній Республіці», – йдеться у документі.

Зазначимо, що в України не було посла в Пекіні з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.

Раніше голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак повідомив, що міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна призначать послом в Китаї. 

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Теги: Павло Рябікін Володимир Зеленський Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Небеса бачать нашу віру й твердість. Світ бачить нашу відвагу й незламність. Ворог бачить нашу силу й рішучість»
Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла
16 квiтня, 08:30
Президент ПАР Сиріл Рамафоса гостинно прийме Путіна і відпустить додому
Посол України у ПАР розповіла, чи видасть ця країна Путіна Міжнародному кримінальному суду
30 березня, 17:24
Китай готовий посилювати співпрацю з армією РФ: заява міноборони
Китай готовий посилювати співпрацю з армією РФ: заява міноборони
30 березня, 14:21
Візит про майбутнє: поїздка Зеленського до Варшави
«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
6 квiтня, 17:40
Президент зазначив, що апарат РНБО, Уряд готують новий потужний санкційний список проти осіб, які підтримують російську агресію в Україні
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
8 квiтня, 00:02
Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій
Зеленський запровадив санкції проти експрезидента «Мотор Січі»
1 квiтня, 15:21
Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів
Захисники відбили 40 ворожих атак, поблизу Мар'їнки знищено штурмовик РФ – Генштаб
7 квiтня, 18:41
«Зеленський – красивий молодий чоловік із гарним почуттям гумору»
Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському
19 квiтня, 21:07
Український лідер Володимир Зеленський та голова КНР Сі Цзіньпін
Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
Сьогодні, 14:28

Політика

Зеленський призначив нового посла України у Китаї
Зеленський призначив нового посла України у Китаї
Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (фото, відео)
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (фото, відео)
Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів
Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів
Рада готує перезавантаження ще одного державного органу
Рада готує перезавантаження ще одного державного органу
Шмигаль попередив про загрозу нової катастрофи
Шмигаль попередив про загрозу нової катастрофи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
6759
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
5959
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
5610
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
4233
Била та цькувала: найстаршу матір України позбавлять батьківських прав
4034
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту