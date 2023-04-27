«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський

Президент наголосив на тому, що Україна докладає максимум зусиль щодо відновлення морського експорту продовольства

Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності… У дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом.

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Про це та багато іншого президент України Володимир Зеленський розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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Насамперед, глава держави подякував усім, хто займається питанням повернення українських військовополонених.

«Передусім я хочу сьогодні подякувати всій нашій команді, яка займається обмінами. Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону.

Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники «Азовсталі» та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні. І це важливо, що команда працює щодо всіх, хто в полоні… Навіть якщо це особливо важко, як, зокрема, щодо деяких категорій полонених, і це не лише військовополонені, яких складно повертати, а й, приміром, цивільні полонені – одна із тих категорій, щодо якої складно. Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо. Україна має повернути всіх своїх.

Я дякую всім вам, хлопці, хто координує цю роботу: Буданов, Єрмак, Лубінець, Усов, Малюк, Клименко… Дякую кожному й кожній, хто допомагає і в ГУР МО, і в Офісі, і в СБУ, і в інших наших структурах», – зазначив президент.

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Володимир Зеленський окремо подякував українським захисникам та захисницям.

«Звичайно, дякую окремо всім нашим воїнам на передовій, хто збирає поповнення для обмінного фонду. Кожен російський полонений – це можливість обміну нашої людини. Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок», – наголосив глава держави.

Президент розповів про тривалу та плідну телефонну розмову з лідером КНР Сі Ціньпіном.

«Говорив сьогодні з лідером Китаю. Це була тривала й доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам – України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності… У дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом.

Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей – а саме таке цинічне використання АЕС Росія намагається зробити нормою», – зауважив Зеленський.

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Президент наголосив на тому, що Україна докладає максимум зусиль щодо відновлення морського експорту продовольства.

«Дуже важливо, що Китай має однаковий із нами погляд на свободу мореплавства й торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також – підтримки наших гуманітарних зусиль, зокрема програми «Зерно з України», – сказав президент.

Наприкинці, Володимир Зеленський обговорив питання миру в Україні з Сі Ціньпіном.

«Звичайно, суттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовилися продовжити наші комунікації», – підсумував Зеленський.

Між тим, глава держави повідомив про участь України в конференції щодо відновлення країни, що відбулася сьогодні у Римі.

«Сьогодні ж узяв участь у конференції в Римі, що присвячена відбудові нашої держави. Це такий особливий формат спілкування урядовців і представників промисловості й бізнесу наших країн, України та Італії. Щоб можна було безпосередньо залучити в Україну тих, хто уособлює економічну могутність Італії», – сказав Зеленський.

Також, президент України подякував Італії за підтримку для України і провів телефону розмову з прем'єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

«Я дякую пані Прем’єр-міністру Джорджі Мелоні за цю конференцію, за її слова про незмінну підтримку України. Важливо, що вже зараз намічаємо нашу співпрацю у 24-му році. Зокрема, це стосується майбутнього італійського головування в G7, а також підготовки великої донорської конференції щодо відновлення.

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Провів окрему телефонну розмову з Джорджею. Ключовою темою була вже оборонна співпраця, підтримка наших воїнів. Дякую, Італіє!», – зауважив Зеленський.

Водночас, Володимир Зеленський розповів про роботу з партнерами щодо координації обронних кроків для України.

«Цими днями проводимо й особливу роботу з партнерами щодо координації оборонних кроків та постачання. Дуже важливо для України, щоб кожен, хто разом із нами працює на захист свободи, чітко розумів, яку перспективу має наша сила, що конкретно ми можемо. Що краще ми розуміємо одне одного, то простіше працювати заради спільної перемоги. Зі зрозумілих причин деталі такої комунікації публічно поки не наводимо», – підсумував Зеленський.

Наголосив президент України і на особливій даті цього дня – роковинах Чорнобильської катастрофи, а також підкреслив важливість збереження світової безпеки через недопущення нових техногенних катастроф.

«Ще одне. Говорив сьогодні з директором МАГАТЕ Гроссі. Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим паче тоді, коли вже понад рік щодня й щохвилини зберігається штучно створена Росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції.

Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути й повну безпеку, причому не лише нашій країні, а й усій Європі, усьому світу. Радіація не визнає державних кордонів так само, як і Російська Федерація. І лише повне дотримання правил може гарантувати безпеку.

Окремо хочу подякувати пану Гроссі за його ініціативу – дуже важливу соціальну ініціативу – такої спеціальної програми медичної підтримки для персоналу всіх наших атомних станцій», – сказав Зеленський.

На завершення, президент України подякував усім захисникам та захисницям.

«Дякую за підтримку наших людей! Дякую кожному й кожній, хто нам допомагає боротися проти агресії! Слава всім українським воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Слава Україні!», – резюмував Володимир Зеленський.