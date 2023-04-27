Китай нам не друг, але повчитися у нього варто
Якщо Росія падає й колапсує, Китай забирає Сибір та Далекий Схід, а може, і більше
Обіцяв написати про Китай, який нам не друг, а повчитися варто.
Китай вміє грати у велику стратегію, яка виглядає так: при любому розвитку подій він виграє.
Якщо Росія падає й колапсує, Китай забирає Сибір та Далекий Схід, а може, і більше.
Якщо Росія тримається, Китай уособлює собою антиамериканський дискурс для Африки та Латинської Америки, а Росія стає сателітом Китаю, залежним по імпорту та експорту.
Чи можна переграти Китай? Можна, якщо грати на його рівні. Мирний демонтаж російської імперії та утворення нових незалежних держав – єдиний шлях зупинити Китай. Бо тюркські та монгольські народи не мають ілюзій щодо Китаю: у них перед очима уйгурський та тибетський приклади. Вони шукатимуть підтримки Європи, Америки та Японії, щоб не датися в руки Китаю.
Один зі старих китайських принципів стратегічної гри каже: якщо сів грати, грай добре. Ми не здалися навесні минулого року, і це означає, що ми тепер гравець – слабкий і недосвідчений, але гравець. Граймо добре.
Коментарі — 0