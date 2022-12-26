Колишній президент Мальдівських островів отримав 11 років в'язниці
Суд не лише ув'язнив Яміна, а ще й оштрафував його на $5 млн
Сьогодні, 25 грудня, кримінальний суд Мальдівських островів засудив колишнього президента Абдуллу Яміна до 11 років ув’язнення. Про це повідомляє Reuters.
Колишнього президента Мальдівських островів визнали винним у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних з отриманням «відкатів» від приватної компанії. Суд не лише ув'язнив Яміна, а ще й оштрафував його на $5 млн.
Проте будь-які правопорушення Ямін заперечує.
Раніше, у 2019 році він був засуджений до п’яти років в’язниці та оштрафований на $5 млн за розтрату $1 млн державних коштів, які, за словами сторони обвинувачення, були отримані через оренду прав на розвиток курорту.
Нагадаємо, депутат Держдуми отримав 15 років тюрми в Україні. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.
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