Суд не лише ув'язнив Яміна, а ще й оштрафував його на $5 млн

Сьогодні, 25 грудня, кримінальний суд Мальдівських островів засудив колишнього президента Абдуллу Яміна до 11 років ув’язнення. Про це повідомляє Reuters.

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Колишнього президента Мальдівських островів визнали винним у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних з отриманням «відкатів» від приватної компанії. Суд не лише ув'язнив Яміна, а ще й оштрафував його на $5 млн.

Проте будь-які правопорушення Ямін заперечує.

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Раніше, у 2019 році він був засуджений до п’яти років в’язниці та оштрафований на $5 млн за розтрату $1 млн державних коштів, які, за словами сторони обвинувачення, були отримані через оренду прав на розвиток курорту.

Нагадаємо, депутат Держдуми отримав 15 років тюрми в Україні. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

Також СБУ оголосила у розшук екснардепа Партії регіонів.