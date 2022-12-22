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СБУ оголосила у розшук екснардепа Партії регіонів: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ оголосила у розшук екснардепа Партії регіонів: деталі
Раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості
фото: пресслужба СБУ

Зловмисником є представник Харківського осередку Партії регіонів

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому народному депутату України від Партії регіонів, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником є представник Харківського осередку Партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.

За даними слідства, у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост. У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

Таким чином зловмисник «гарантував» громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв «списання» кредитних зобов’язань. Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з РФ до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.

За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до Росії. На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

За матеріалами СБУ у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. У подальшому їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як раніше повідомлялося, СБУ затримала у Херсоні колаборантку з Партії регіонів, яка погрожувала розстрілом за відмову «голосувати» на псевдо референдумі. Зловмисницею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку Партії регіонів.

Теги: партії розслідування правосуддя розшук СБУ колабораціонізм

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