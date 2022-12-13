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Корупція в ЄС: бельгійські слідчі обшукали офіси Європарламенту

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Корупція в ЄС: бельгійські слідчі обшукали офіси Європарламенту
Катар заперечує будь-які правопорушення, а євродепутати обговорять скандал 13 грудня
Фото DW

У Брюсселі триває розслідування щодо хабарів від Катару напередодні проведення ЧС з футболу

Бельгійські слідчі у понеділок, 12 грудня, обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у рамках розслідування ймовірних хабарів від Катару, що приймає чемпіонат світу з футболу, повідомляє BBC.

Президентка парламенту Роберта Мецола прокоментувала події зазначивши, що «демократія піддається нападу».

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед яких є віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, депутатка від Греції. Кайлі відсторонили від виконання обов’язків, її також виключили з групи соціалістів і демократів у парламенті та грецької лівоцентристської партії Pasok.

Попередньо відомо, що троє інших обвинувачених є громадянами Італії.

Катар заперечує будь-які правопорушення, а євродепутати обговорять скандал 13 грудня.

Бельгійська прокуратура заявила, що готівку на суму близько 600 тисяч євро знайшли у будинку одного з підозрюваних, 150 тисяч євро – у квартирі депутата Європарламенту та кілька сотень тисяч євро у валізі в номері брюссельського готелю. Також вилучили комп’ютери та мобільні телефони.

З п'ятниці, 9 грудня, ІТ-ресурси 10 співробітників парламенту були «заморожені», аби запобігти зникненню даних, необхідних для розслідування.

Чотирьом підозрюваним, заарештованим бельгійською поліцією, оголосили обвинувачення в «участі в злочинній організації, відмиванні грошей і корупції», йдеться у заяві прокуратури.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, Бельгія надасть Україні ще €150 тис.

Раніше повідомлялося, що Бельгія надасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну протягом трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент.

26 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.

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Теги: Що буде з Євросоюзом Брюссель Єврокомісія корупція скандал

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