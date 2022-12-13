Корупція в ЄС: бельгійські слідчі обшукали офіси Європарламенту
У Брюсселі триває розслідування щодо хабарів від Катару напередодні проведення ЧС з футболу
Бельгійські слідчі у понеділок, 12 грудня, обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у рамках розслідування ймовірних хабарів від Катару, що приймає чемпіонат світу з футболу, повідомляє BBC.
Президентка парламенту Роберта Мецола прокоментувала події зазначивши, що «демократія піддається нападу».
Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед яких є віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, депутатка від Греції. Кайлі відсторонили від виконання обов’язків, її також виключили з групи соціалістів і демократів у парламенті та грецької лівоцентристської партії Pasok.
Попередньо відомо, що троє інших обвинувачених є громадянами Італії.
Катар заперечує будь-які правопорушення, а євродепутати обговорять скандал 13 грудня.
Бельгійська прокуратура заявила, що готівку на суму близько 600 тисяч євро знайшли у будинку одного з підозрюваних, 150 тисяч євро – у квартирі депутата Європарламенту та кілька сотень тисяч євро у валізі в номері брюссельського готелю. Також вилучили комп’ютери та мобільні телефони.
З п'ятниці, 9 грудня, ІТ-ресурси 10 співробітників парламенту були «заморожені», аби запобігти зникненню даних, необхідних для розслідування.
Чотирьом підозрюваним, заарештованим бельгійською поліцією, оголосили обвинувачення в «участі в злочинній організації, відмиванні грошей і корупції», йдеться у заяві прокуратури.
Нагадаємо, як стало відомо раніше, Бельгія надасть Україні ще €150 тис.
Раніше повідомлялося, що Бельгія надасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну протягом трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент.
26 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.
Коментарі — 0