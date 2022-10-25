Ще одна країна закрила кордони для росіян із шенгенськими візами

Чехія стала першою державою – членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян РФ наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого

До Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 росіян

Росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою – членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з вівторка, 25 жовтня, не можуть в'їжджати на територію Чехії. Про це повідомляє Radio Prague.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які в попередні тижні закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 громадян Росії. Нині особам, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт Чехії, з метою туризму, спорту чи культури, буде відмовлено у в'їзді.

Зазначимо, що Чехія стала першою державою – членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян РФ наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі, пізніше Чехія запровадила його й для білоруських громадян, в обох випадках, за винятком гуманітарних випадків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина ускладнила видачу шенгенських віз росіянам. Громадяни Росії, які подають документи на отримання шенгенської візи в Німеччині, повинні надати як фінансову гарантію виписку з банку, який працює в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, 12 вересня перестав діяти спрощений візовий режим ЄС з Росією.