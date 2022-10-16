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Країни Балтії виступили за створення спецтрибуналу для Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Країни Балтії виступили за створення спецтрибуналу для Росії
Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС допомогти Україні створити трибунал для Росії
фото ілюстративне

Глави МЗС країн вважають, що ЄС повинен продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, закликавши ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал, який буде судити вище керівництво РФ. Відповідна заява трьох міністрів розміщена на сайті МЗС Литви.

«Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують – геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії», – сказано у заяві.

Міністри зазначають, що нещодавні навмисні удари РФ по цивільних будинках, школах та дитячих майданчиках, а також цивільній інфраструктурі по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу.

«Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики», – говориться у заяві.

Так, міністри додають, що ЄС повинен продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом (МКС.

«Наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України», – сказано у заяві.

Зазначається, що створення спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. У той час як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю спецтрибуналу буде злочин агресії.

«Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції», – додається у заяві.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом

Раніше Зеленський повідомив, що послам 30-и держав вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії. Передбачається, що спеціальний трибунал матиме юрисдикцію розслідувати та притягувати до відповідальності за злочини агресії проти України найвище політичне та військове керівництво Росії – президент та інші топчиновники РФ, у тому числі члени Ради національної безпеки, які санкціонували військову агресію проти України.

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Теги: Естонія геноцид Європа злочин правосуддя президент розслідування росія трибунал Литва Латвія військові

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