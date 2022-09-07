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Кремль знову вдався до продуктового шантажу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кремль знову вдався до продуктового шантажу
Постпред Росії при ООН Небензя допустив припинення дії «продуктової угоди»
фото з відкритих джерел

Окупанти скаржаться, що жодне російське судно не вивезло російське зерно на експорт

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя допустив припинення дії «продуктової угоди». Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відповідаючи на відповідне запитання журналіста, він звернув увагу, що не виключатиме подібний сценарій, враховуючи відсутність результатів. Небензя пояснив, що частина домовленостей щодо забезпечення експорту із Росії не виконується.

«Жодне російське судно не вивезло з російських портів російське зерно на експорт», – зазначив він.

Постпред Росії при ООН також нагадав, що угоду було укладено на чотири місяці.

Раніше Міністерство оборони Туреччини повідомило, що 12 нових суховантажів із продовольством залишили українські порти.

Нагадаємо, країна-терористка РФ намагалася шантажувати світ, блокуючи вивезення зерна з України. 

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Теги: росія експорт зерно

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