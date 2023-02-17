Зустріч з Блінкеном та членство в НАТО: Кулеба анонсував переговори на Мюнхенській конференції

Кулеба наголосив, що пріоритетними питаннями будуть пришвидшення постачань вже обіцяної Україні зброї

Очільник МЗС зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та керівником Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе більш як 10 переговорів на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це Кулеба повідомив у Facebook.

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Зокрема очільник МЗС зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та керівником Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї.

«Час у Мюнхені використаю по максимуму. Крім участі в заходах Мюнхенської конференції, в мене заплановані більше десяти переговорів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен, глава МЗС Бразилії, керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї та багато інших», – зазначив міністр.

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Кулеба додав, що пріоритетними питаннями будуть пришвидшення постачань вже обіцяної Україні зброї та снарядів і ухвалення в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків Україні, членство України в НАТО, реалізація Формули миру президента Зеленського та майбутнє Росії. «Точніше, майбутнє Європи та світу без агресивної Росії», – підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Німеччині розпочинається триденна Мюнхенська безпекова конференція. У перший день на ній має виступити президент України Володимир Зеленський та обговорення теми російсько-української війни.