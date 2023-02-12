Кулеба повідомив, чого чекати на річницю російського вторгнення в Україну

На річницю російського вторгнення очікуються нові санкції проти РФ

24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відбудуться події, які стануть чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, йдеться про нові санкції. Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«В ООН, у Києві, у багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють чіткий сигнал Путіну: якщо ти граєш у війну на виснаження і думаєш, що час на твоїй стороні, ти дуже помиляєшся, бо єдність з Україною зростає, і в цій війні ти програєш...» – наголосив міністр.

Він також зазначив, що до 24 лютого будуть введені нові санкції – у різних країнах та інституціях. Це також буде «частиною цього сигналу».

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Нагадаємо, що нещодавно міністр зробив гучну заяву про те, що в майбутньому Україна як частина Європи визначатиме долю Росії.

До слова, Дмитро Кулеба анонсував хороші новини після візиту президента України Володимира Зеленського до Британії, заявивши, що той день був «дуже корисним» для нашої країни.

Крім того, глава МЗС назвав країну, яка має потрібну Україні зброю, але відмовляється її постачати.

Раніше також повідомлялося, що глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном.