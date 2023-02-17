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У Мюнхені сьогодні стартує безпекова конференція: очікується виступ Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мюнхені сьогодні стартує безпекова конференція: очікується виступ Зеленського
Участь у конференції візьмуть майже 150 високопосадовців
фото: пресслужба

Загроза світовій безпеці на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну стане головною темою Мюнхенської конференції

Сьогодні, 17 лютого, у Німеччині розпочинається триденна Мюнхенська безпекова конференція. У перший день на ній має виступити президент України Володимир Зеленський та обговорення теми російсько-української війни. Про це повідомляє пресслужба заходу.

Згідно з програмою, сьогодні відбудеться панельна дискусія за участі голови Європейської Ради Шарля Мішеля, співзасновника Microsoft та президента Гани Нана Акуфо-Аддо.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить поточні виклики безпеці з журналісткою Крістіан Аманпур, а прем'єр-міністри Швеції та Польщі Ульф Крістерсон та Матеуш Моравецький дискутуватимуть про російсько-українську війну.

Загроза світовій безпеці, особливо на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну загалом стане головною темою Мюнхенської конференції. Про це раніше розповів голова конференції Крістоф Хойсген на брифінгу для журналістів.

«Зрозуміло, що під час конференції ми будемо обговорювати тему України, але принципово ми будемо ставити питання: як ми можемо гарантувати в подальшому повагу до мирного порядку, заснованого на правилах, до Хартії ООН, Конвенції прав людини. Чи буде в подальшому панувати закон сильного чи сила закону», – сказав Хойсген.

За словами Хойсгена, участь у конференції візьмуть майже 150 високопосадовців, зокрема, понад 45 глав держав і урядів, 83 міністрів закордонних справ і оборони та інших. Вони, зокрема, говоритимуть про те, як поводитися з політичними лідерами, які не поважають закон, та як запобігти тому, щоби лідери держав і урядів, міністри закордонних справ, які є відповідальними за скоєння воєнних злочинів, злочинів проти людства та злочину агресії, не залишилися безкарними.

Нагадаємо, країни-члени Північноатлантичного альянсу збираються збільшити оборонні витрати. Раніше повідомлялося, що країни НАТО розробляють секретні інструкції на випадок участі блоку у конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5.

Теги: закон Володимир Зеленський президент Олаф Шольц Німеччина безпека Мюнхенська конференція з безпеки

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