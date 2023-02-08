Кулеба анонсував хороші новини з Британії

Глава МЗС: «Для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день»

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії. Цей день буде «дуже корисним» для України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже», – йдеться в посідомленні.

Нагадаємо, що літак із Зеленським вже приземлився в аеропорту Лондона. Його зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак. На порядку денному також зустріч з королем Карлом ІІІ.

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Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія може надати Україні далекобійну зброю та розпочати підготовку українських пілотів та морських піхотинців.

Також відомо, куди Зеленський поїде після Лондона.