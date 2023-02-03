Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Лавров був в Африці у січні, відвідав чотири країни, зокрема ПАР та Анголу

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров не зміг потрапити до двох країн під час нещодавнього турне Африкою. Таке сталося вперше. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC.

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За словами Кулеби, «в цьому турне у Лаврова сталося дві прикрі несподіванки – у дві країни він не потрапив. На моїй пам'яті це вперше», – наголосив міністр.

Лавров був в Африці у січні, відвідав чотири країни, зокрема ПАР та Анголу (ця країна проголосувала на підтримку України в ООН у жовтні). Був запланований візит до Ботсвани, але туди він не потрапив із невідомих причин. Гана та Мавританія, зазначає видання, незадоволені присутністю ПВК Вагнера в регіоні. До Мавританії Лавров все ж поїде цього місяця.

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Кулеба каже, що знає, чому глава МЗС РФ не потрапив до Ботсвани, але не розкриває причини. «Але це, в принципі, сигнал. Ще вчора здавалося, що Росія беззастережно домінує в Африці, скрізь відчиняються двері і всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми. Ну, таке життя. Бувають проблеми не лише на фронті, а й на дипломатичному фронті», – пояснив він.

Кулеба визнав, що ситуація з ПАР «буде складнішою, ніж з іншими», тому що країна належить до об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР), і ця група «була створена як антитеза G7». «Але, наскільки мені відомо, візит Лаврова в ПАР не був безхмарним і було невдоволення і в політичному середовищі, і в громадянському суспільстві. Оскільки ПАР приймає російського міністра саме на тлі російської агресії», – зазначив глава МЗС.

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