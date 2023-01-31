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Лавров заявив, що Порошенко, Меркель і Олланд готували війну проти Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лавров заявив, що Порошенко, Меркель і Олланд готували війну проти Росії
фото з відкритих джерел

Раніше Меркель заявила, що Мінські угоди були укладені, щоб дати Україні час та можливість стати сильнішою

У Кремлі впевнені у правильності початку «спецоперації» і заявили, що це було необхідно, щоб нібито врятувати людей, які живуть на Донбасі. Про це заявив глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Єгипту.

Крім того, міністр повідомив, що п’ятий президент України Петро Порошенко, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції Франсуа Олланд нібито готували війну проти РФ.

«Заяви Порошенка, Меркель та Олланда про «Мінськ-2» підтверджують, що Путін зробив усе абсолютно правильно, ухваливши рішення про початок «спецоперації», – сказав Лавров.  

Нагадаємо, раніше Меркель в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit заявила, що Мінські угоди були укладені, щоб дати Україні дорогоцінний час та можливість стати сильнішою. За словами ексканцлерки, всім учасникам цих угод було зрозуміло, що збройний конфлікт на сході України ще не вирішено. Згодом ця заява викликала істерику в Лукашенка.

Крім того, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів. Однак, ексканцлерка зауважила, що не може передбачити, яким саме буде результат війни.

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.
 

Теги: Ангела Меркель Дмитро Пєсков війна росія Україна

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