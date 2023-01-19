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Лавров потрапив у новий скандал: Європейський єврейський конгрес вимагає вибачень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лавров потрапив у новий скандал: Європейський єврейський конгрес вимагає вибачень
Лаврова вибачень за те, що вінпорівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером
фотоз відкритих джерел

На Заході шоковані та обурені цим ганебним порівнянням

Європейський єврейський конгрес (EJC) вимагає від міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова вибачень за те, що він порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером. Про це йдеться в заяві EJC.

«Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту», – сказав президент EJC Аріель Музікант.

EJC заявили, що заяви Лаврова є спотворенням Голокосту. «Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі», – додав він.

Нагадаємо, раніше  російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

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Теги: Ізраїль Сергій Лавров іудеї президент

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