Війна в Україні: Лавров зробив неоднозначну заяву

Лавров вважає, що Захід знищує в Україні все російське

Глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров визнав, що в Україні триває «справжня» війна, а не «гібридна». Щоправда, повномасштабне вторгнення на територію України Лавров назвав війною Заходу проти РФ. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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«Коли ми говоримо про те, що відбувається в Україні, ми говоримо про те, що це війна вже не гібридна, а справжня, яку Захід довго готував проти Росії, прагнучи знищити все російське – від мови до культури, що було в Україні століттями, та забороняючи людям говорити їхньою рідною мовою», – сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.