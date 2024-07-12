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Елітний басейн для Дуди: поляки обурені витратами на резиденцію президента

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Елітний басейн для Дуди: поляки обурені витратами на резиденцію президента
Резиденція Дуди на острові Хель має панорамну терасу у вигляді маяка
фото: Agencja Wyborcza.pl

Улюблену резиденцію президента оновлять за кошти польських платників податків

Мільйони злотих підуть на ремонт та покращення резиденції президента Польщі. Але прості поляки, як зазначає видання Gazeta, зовсім не вітають ці витрати на нову терасу та оновлений басейн із підігрівом.

«Приморську резиденцію Президента Республіки Польща планують відремонтувати та модернізувати. Планується провести термомодернізацію та реконструкцію даху. Терасу також демонтують, а потім реконструюють, на резиденції встановлять фотоелектричні панелі та встановлять тепловий насос для регулювання температури в басейні», – йдеться у публікації.

Уже стали відомі  суми, які планується виділити на ці цілі. За даними журналістів,  остаточна вартість усього проєкту ще не підтверджена, але орієнтовно  на ремонт витратять понад 791 тис. злотих. злотих ($201,4 тис). А загалом на резиденцію додатково мають виділити 4,6 млн злотих (близько $1 млн). 

Резиденція розташована на Гельській косі і має в своєму розпорядженні дві віли, тенісний корт, сауну і тренажерний зал. Польські журналісти вже багато років пишуть про колосальні витрати на утримання президентської резиденції та величезні витрати на підтримку піщаного ґрунту коси.

Видання Rzeczpospolita також нагадує, що президентський приморський комплекс був розширений під час каденції Олександра Квасьневського.

На офіційному сайті Президента Республіки Польща йдеться, що у маєток у Хелі приїжджають найважливіші політики з усього світу. Серед них: колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і 43-й президент США Джордж Буш. 

Теги: Польща ремонт Анджей Дуда президент басейн

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