Лавров розповів, як США влаштували йому всесвітнє приниження

Російський міністр за дві доби до початку Генасамблеї ООН змушений мовчки чекати на американську візу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що час для отримання американської візи для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у нього ще є, проте зазначив, що попросив своїх колег більше не нагадувати про цю проблему американській владі. Фрагмент інтерв'ю Лавров опублікував на своєму сайті МЗС РФ.

«Час ще є. Попросив колег не нагадувати більше про це США. Американці мають свої зобов'язання, Генеральний секретар ООН має обов'язок забезпечувати участь усіх делегацій у заходах Організації, включаючи Генеральну Асамблею. Подивимося», - сказав Лавров в інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путін».

Відкриття 77-ї сесії Генасамблеї ООН заплановано на 13 вересня. З 20 по 26 вересня пройде тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації.

Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив 5 вересня в інтерв'ю «Російській газеті», що »необхідні заявки давно передані до диппредставництва США в Москві», посольство РФ у Вашингтоні також надіслало документи до держдепартаменту.

«Однак відповіді поки що немає. Візи для членів делегації досі не оформлені», - зазначив російський посол.

Раніше стало відомо, що США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України.