США не дають візи Лаврову і пів сотні його делегації в ООН

Росія запросила 56 віз, але США не видали жодної

Росія запросила у США 56 віз для поїздки делегації РФ на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим до Нью-Йорка на сесію Генасамблеї ООН та зустріч світових лідерів, але не отримала жодної. Про це повідомляє Reuters.

У листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що це «тривожно», оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон «постійно відмовляє у видачі в'їзних віз» низці російських громадян – делегатам на заходи ООН.

Представник Держдепартаменту сказав Reuters, що Штати серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країна перебування ООН і що візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США, тому в Держдепі не можуть коментувати окремі випадки. Однак, представник Держдепу додав, що заявки треба подавати якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну їх обробку, і «це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства в Росії, зокрема примусове звільнення місцевих та національних співробітників з третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз».

Небензя повідомив, що заяви вже подано до посольства США у Москві, і попросив Гутерреша «ще раз наголосити владі США, що вони мають оперативно видати запитані візи всім російським делегатам і особам, що супроводжують, у тому числі російським журналістам».

Відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин «безпеки, тероризму та зовнішньої політики».

Раніше стало відомо, що США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України.