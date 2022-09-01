Лавров розповів, який ляпас отримали російські дипломати від Європи

Лавров: «Нашим дипломатам просто відмовляють у будь-яких контактах»

Глава МЗС країни-окупантки Сергій Лавров поскаржився, що на Заході російські дипломати опинилися в ізоляції і їм відмовляють у будь-яких контактах. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Крім того, що сам Захід усі інструменти та механізми заблокував відразу, крім цього нашим дипломатам просто відмовляють у будь-яких контактах», – зазначив Лавров. Він наголосив, що йдеться навіть про обговорення технічних питань роботи дипмісій.

Тим часом, самого очільника міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 проігнорували не лише політики, а й світові медіа. Нагадаємо, Лавров, якого відверто бойкотували більшість учасників саміту G20, достроково залишив захід. Також традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року була скасована через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим.

Як повідомлялося, 70 російських дипломатів були вигнані з Болгарії. Два російські літаки вилетіли із Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями.