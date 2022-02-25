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    Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова

    Російському президенту і главі МЗС закриють доступ у США - Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова
    Російському президенту і главі МЗС закриють доступ у США
    фото: Тасс

    США оголосили про обмежувальні заходи щодо росіян

    Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження включатимуть заборону на поїздки в США. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

    «США приєднаються до європейських союзників і введуть санкції проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова і членів російської команди з безпеки», – сказала Псакі.

    Вона додала, що санкції проти російського лідера і його оточення не дозволить їм приїхати в США.

    Раніше стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

    Нагадаємо, канцлер Австрії оголосив план Європи заморозити активи Путіна і Лаврова.

    Як відомо, Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT. Також Швейцарія заморозила банківські рахунки підсанкційних росіян.

    До слова, Чехія закриває авіапростір для російських авіакомпаній. а ще Польща закриє повітряний простір для російських літаків.

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    Теги: США санкції Путін Сергій Лавров
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    Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова