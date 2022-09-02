Молдова викликала на розмову представника РФ після заяв Лаврова

Кишинів вкотре закликав Росію вивести війська

Міністерство закордонних справ Молдови викликало представника російського посольства у Кишиневі після заяви міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова про утиски російськомовних в країні. Про це повідомив речник МЗС Молдови Даніел Воде.

«Як завжди, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогу у придністровському врегулюванні і закликає Росію вивести війська, незаконно дислоковані на нашій території. Будь-яка пропозиція щодо іншого підходу є необґрунтованою», – зазначив Воде.

Він наголосив, що Молдова – демократична країна, і права та свободи кожного, включаючи тих, хто розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та іншими мовами меншин, гарантовані.

Для роз’яснення МЗС викликало тимчасово повіреного у справах Росії.

Нагадаємо, Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». Російський міністр висловив сподівання, що влада Молдови «вчинить правильно і кине грати в геополітичні ігри, що нав'язуються Заходом». Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови.