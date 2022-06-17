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  4. Лавров вигадав відразу дві різні версії початку війни
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    Політика

    Лавров вигадав відразу дві різні версії початку війни

    Лавров заявив, що Росія напала на Україну одночасно через захист росіян на Донбасі та можливий вступ України до НАТО - Лавров вигадав відразу дві різні версії початку війни
    Лавров заявив, що Росія напала на Україну одночасно через захист росіян на Донбасі та можливий вступ України до НАТО
    фото: скріншот

    Росія не вважає, що вона вторгалася на територію України

    Сергій Лавров звинуватив НАТО у провокуванні війни в Україні, разом з тим, він знайшов ще одну причину вторгнення Росії. Про це міністр закордонних справ країни-агресора заявив у інтерв’ю журналісту BBC.

    Відповідаючи на питання московського кореспондента BBC Стіва Розенберга про початок російсько-української війни, Лавров заявив: «Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну».

    За словами очільника МСЗ країни-агресора, Росія оголосила спеціальну військову операцію через позицію Заходу.

    «Ми вже не мали жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО», – пояснив Сергій Лавров.

    Перед цим міністр закордонних справ назвав причиною війни «захист росіян на Донбасі», яких нібито зрадили Німеччина і Франція.

    Нагадаємо, що російське керівництво часто називає різні причини нападу на Україну.

    Так, у травні секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Захід давно хоче створити умови для встановлення в Росії підконтрольного режиму, і «спеціальна військова операція» нібито зірвала ці плани.

    Додамо, що на боці Росії виступив Папа Римський Франциск. У травні голова римо-католицької церкви заявив, що напад Росії на Україну спровокував «гавкіт НАТО».

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    Теги: росія НАТО війна Сергій Лавров Україна #stoprussia
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    Лавров вигадав відразу дві різні версії початку війни