Лавров вигадав відразу дві різні версії початку війни

Лавров заявив, що Росія напала на Україну одночасно через захист росіян на Донбасі та можливий вступ України до НАТО

Росія не вважає, що вона вторгалася на територію України

Сергій Лавров звинуватив НАТО у провокуванні війни в Україні, разом з тим, він знайшов ще одну причину вторгнення Росії. Про це міністр закордонних справ країни-агресора заявив у інтерв’ю журналісту BBC.

Відповідаючи на питання московського кореспондента BBC Стіва Розенберга про початок російсько-української війни, Лавров заявив: «Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну».

За словами очільника МСЗ країни-агресора, Росія оголосила спеціальну військову операцію через позицію Заходу.

«Ми вже не мали жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО», – пояснив Сергій Лавров.

Перед цим міністр закордонних справ назвав причиною війни «захист росіян на Донбасі», яких нібито зрадили Німеччина і Франція.

Нагадаємо, що російське керівництво часто називає різні причини нападу на Україну.

Так, у травні секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Захід давно хоче створити умови для встановлення в Росії підконтрольного режиму, і «спеціальна військова операція» нібито зірвала ці плани.

Додамо, що на боці Росії виступив Папа Римський Франциск. У травні голова римо-католицької церкви заявив, що напад Росії на Україну спровокував «гавкіт НАТО».