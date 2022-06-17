Лавров вигадав відразу дві різні версії початку війни
Росія не вважає, що вона вторгалася на територію України
Сергій Лавров звинуватив НАТО у провокуванні війни в Україні, разом з тим, він знайшов ще одну причину вторгнення Росії. Про це міністр закордонних справ країни-агресора заявив у інтерв’ю журналісту BBC.
Відповідаючи на питання московського кореспондента BBC Стіва Розенберга про початок російсько-української війни, Лавров заявив: «Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну».
За словами очільника МСЗ країни-агресора, Росія оголосила спеціальну військову операцію через позицію Заходу.
«Ми вже не мали жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО», – пояснив Сергій Лавров.
Перед цим міністр закордонних справ назвав причиною війни «захист росіян на Донбасі», яких нібито зрадили Німеччина і Франція.
Нагадаємо, що російське керівництво часто називає різні причини нападу на Україну.
Так, у травні секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Захід давно хоче створити умови для встановлення в Росії підконтрольного режиму, і «спеціальна військова операція» нібито зірвала ці плани.
Додамо, що на боці Росії виступив Папа Римський Франциск. У травні голова римо-католицької церкви заявив, що напад Росії на Україну спровокував «гавкіт НАТО».