Росія веде підготовку до нової великої війни, – Безсмертний



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«Сьогодні увесь західний напрямок російської бойової машини розгортають як ударні угрупування» – Безсмертний

«Чинна зараз в Україні влада підігрує хаосу, який почався особливо в управлінні безпековою сферою», – Безсмертний

Кремль готується до нової серйозної агресії із застосуванням збройних сил чи компонентів збройних сил, наявних сьогодні в Російської Федерації.

Про це політик і дипломат, колишній представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний заявив в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським.

«Росія нав’язує світу, особливо Європі, зміст нового, агресивного спрямування і своїх дій щодо найближчих союзів і відновлення інтересів – тут, увага! – не тільки тих, які свого часу мав Радянський Союз, а й Російська імперія. Оця тяглість спонукає Росію до агресії на Близькому Сході, на Далекому Сході, далі – Іран, Ірак, Африка. І все це свідчить про те, що фактично Кремль відновлює у своїй зовнішній політиці силову компоненту. На кордоні з Україною формуються три ударні напрямки. Про це свідчать формування відповідних ударних армій з боку Російської Федерації, причому, я наголошую: вони знаходяться у польових умовах. Зважте на те, що навіть землі, виділені під розташування цих об’єднань і груп, фактично були самозахопленні. Тобто, міністерство оборони, генеральний штаб власними розпорядженнями займали землі фермерів, приватних осіб, державних підприємств і так далі. Це свідчить про те, що Кремль серйозно готується до застосування силової компоненти у західному напрямку», – пояснив політик.

Як наголосив Безсмертний, «сьогодні увесь західний напрямок російської бойової машини розгортають як ударні угрупування».

«Причому вони чітко спрямовані в конкретних напрямках – Київ, Кременчук, Дніпро, Херсон, Одеса. Подібні речі загрожують й кордону Білорусі, те ж саме – щодо Балтійських держав», – сказав Безсмертний.

При цьому він вважає, що чинна зараз в Україні влада підігрує «хаосу, який почався особливо в управлінні безпековою сферою».

«Для чого ДБР було потрібно вилучати клістрони систем ПВО у відповідних об’єднаннях? Хоча б задайтесь таким питанням. Це ж яким треба бути керівником військової частини, щоб допустити на свою територію слідчого!? При тому всі знають, що вже більше п’яти років існує військова прокуратура. Це свідчить про те, що Росія задієює широкомасштабний комплексний план агресії проти України. В свою чергу Україна безумовно щось робить, і дуже мені приємно те, що останнім часом були чіткі заяви генштабу про те, що скорочень в Збройних Силах не буде, про те, що відбувається постачання нового обладнання до Збройних Сил. Але знаєте, ніяково стає, коли бачу інформацію, що «Збройні Сили України отримали тисячу пістолетів від естонського уряду», чи «декілька летальних засобів від уряду Великої Британії» і таке інше, а поруч бачу – що на кордоні з Україною виставляють тактичні, стратегічні ракетні комплекси», – зазначив Безсмертний.

«Є прямі факти того, що готується сценарій, подібний до того, який був в Грузії у 2008, який був у нас в 2014-у році. Сьогодні фактично по всьому західному напрямку Російської Федерації здійснюються постійні навчання, проводяться штабні злагодження підрозділів, стрільби, я вже не кажу про те, що плануються широкомасштабні навчання, такі як «Кавказ-2020», «Захід-2020». Це оперативно відпрацьовуються тактичні кроки реалізації завдань, легендованих завдань, захоплення тих чи інших територій. Там не йде мова про оборону власної території, там йде мова про захоплення інших територій, і це триває кілька років, тому очевидно, що треба очікувати серйозної загрози восени, коли будуть проходити ці навчання», – підсумував Роман Безсмертний.

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