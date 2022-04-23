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    Думки вголос

    Кремль нарешті назвав справжні причини війни з Україною

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Доведеться людям 21 століття відправити монстра з 16 на побачення з його ментальними сучасниками &ndash; Іваном якимсь або Малютою Скуратовим - Кремль нарешті назвав справжні причини війни з Україною
    Доведеться людям 21 століття відправити монстра з 16 на побачення з його ментальними сучасниками – Іваном якимсь або Малютою Скуратовим

    Російська влада визнала, що затіяла криваву війну просто для того, щоб поживитися землею сусіда

    Мовою оригіналу

    На чужую землицу позарились

    Российские власти как фокусник из шляпы доставали все новые бредовые версии причин побоища, которое они устроили в Украине, пока не поняли, что окончательно запутали население. Россияне не понимают, во имя чего их гонят на убой, то ли за какую-то денацификацию Украины (а кто нацист – еврей Зеленский?), то ли для защиты населения Донбасса (и сами же это население утюжат бомбами), то ли защищаясь от США (а разве американцы напали на Россию?). В общем, версий много, но ни одной внятной. Соответственно, население воевать непонятно за что, не рвется. Пришлось Кремлю приоткрыть завесу тайны над настоящими целями войны.

    Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев назвал цели второго этапа «спецоперации». Это установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, включая коридор в Крым и Приднестровье. То есть целью первого этапа, по всей видимости, был захват всей Украины. Когда эта попытка провалилась, Кремль поставил армии более локальную задачу – для начала захватить Юго-Восток страны.

    Таким образом российские власти признали, что затеяли кровавую войнушку просто для того, чтобы поживиться землицей соседа. Никакой идеологической лирики, банально устроили международный разбой среди бела дня.

    В общем, это такая архаичная история, как будто бы из средневековья: «В поход на чужую страну собирался король». Ему стало скучно сидеть в своем подземном дворце. Он славы захотел или умом тронулся. Решил устроить войну и захватить землицу соседа. Завалил соседнюю страну трупами местных жителей и своих собственных солдат. Успеха не добился, но дальше воюет, остановиться не может. А царедворцы ловкие ему комплименты нашёптывают: «Вы гений, ваше величество, великий человек, великан».

    Вот и вся недолга. А вы говорите, в 21 веке же живем. Кто в 21, а кто и в 16. Придется людям 21 века отправить монстра из 16 на свидание с его ментальными современниками – Иваном каким-нибудь или Малютой Скуратовым. А не то беда...

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Кремль нарешті назвав справжні причини війни з Україною