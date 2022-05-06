Одна з причин нападу Росії на Україну пов’язана із Гундяєвим, – ЗМІ

Гундяєв і Путін воюють не тільки проти української армії, але і проти української церкви

Путін воює не тільки проти українського народу, а і проти української церкви

Російсько-українська війна своєю затятістю нагадує релігійні конфлікти, така схожість пов’язана з ним, що однією із причин війни є релігійний конфлікт між Росією та Україною. Про це у свої колонці на сайті The Washinghton Post написав аналітик Девід Ігнатіус.

Ігнатіус згадав статтю Володимира Путіна 2021 року, яка, на його думку, і заклала емоційне підґрунтя для нинішньої війни. У тій статті йшлося про «спільну православну віру» росіян і українців під егідою РПЦ. Там же Путін розкритикував українців, які «відверто втручалися у церковне життя і довели ситуацію до розколу» (там в Росії оцінюють отримання томосу про автокефалію Православною церквою України – ред.).

«Ми думаємо про Путіна як про світського, автократичного лідера. Але він також православний, який носить хрест, який його мати таємно подарувала йому ще в радянські часи», – написав у статті аналітик The Washinghton Post, заявивши, що хазяїну Кремля допомагав гуртувати російський народ для вторгнення і окупації України очільник РПЦ патріарх Кирило.

«Путін і Кирило хочуть відновити «порядок» серед непокірних православних віруючих», – так окреслив одну з причин початку російсько-української війни Девід Ігнатіус.

Він також зазначив, що у православному світі в останні роки триває справжня релігійна холодна війна. РПЦ намагається встановити своє панування над православними церквами у Африці, Кореї, Сингапурі та інших країнах. Зокрема, аналітик згадав про створення Московською церкву «екзархату» в Африці на противагу Олександрійському патріархату, канонічною територією якого є Африканський континент.

Очільник православного ордену ім. Святого Андрія Первозванного у США Ентоні Лімберакіс висловився про діяльність РПЦ ще різкіше. За його словами, мета Росії – «використовувати православну церкву як політичний інструмент російського націоналізму та експансії».

Нагадаємо, що глава РПЦ Кирило (Гундяєв) особисто благословляв начальника Росгвардії на знищення українців.