Кремль вигадав чергову причину війни: Захід готував переворот в Росії

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, буцімто Захід готував переворот у Росії, тому сама Росія напала на Україну, аби зірвати ці плани

Росія напала на Україну, щоб зірвати плани Заходу про зміну влади у Кремлі

Російська влада вигадала чергову причину початку повномасштабної війни в Україні. Винним у нападі на Україну прогнозовано виявився Захід. Про це на засіданні наукової ради при Раді безпеки РФ заявив секретар Радбезу Микола Патрушев, пише державне видання ТАСС.

За словами Патрушева, Захід давно хоче створити умови для встановлення в Росії підконтрольного режиму, «як це уже було відпрацьовано в Україні та інших країнах».

Саме тому, зазначив секретар Радбезу РФ, російська армія і напала на Україну: «Спеціальна військова операція зірвала ці задуми».

Необхідність «превентивного удару» Микола Патрушева пояснив тим, що рівень загроз національної безпеки з боку західних країн міг обернутися зникненням Росії з політичної мапи світу, бо, мовляв, «потужна, суверенна Росія, яка динамічно розвивається, не потрібна Заходу».

Секретар Радбезу РФ заявив, що США уже ведуть проти Росії неоголошену війну – і Україна, яка буцімто готувала на Донбасі «крупномасштабну насильницьку акцію», є частиною цієї війни.

Крім того, Патрушев запевнив, нібито США та союзники вирішили завдати удару по «традиційних російських духовно-моральних цінностях та культурі», бо це, мовляв, і є одним із механізмів зруйнування Росії.

Також кремлівський топ-чиновник заявив, що наміри розпочати війну проти Росії виношувалися Заходом задовго до 2022 року, тож, упевнений Микола Патрушев, вона б розпочалася незалежно від позиції Росії. Цю «неоголошену війну Заходу проти Росії» секретар Ради безпеки РФ навіть порівняв із холодною війною ХХ століття.

Нагадаємо, що Захід у нападі Росії на Україну звинуватив і Папа Римський.

Франциск заявив, що Росію спровокував «гавкіт НАТО у двері».