Лікарі розповіли про стан Байдена, який хворіє на Covid-19

Наразі симптоми Covid-19 у Байдена практично зникли

Президент США Джо Байден завершив п'ятиденний курс лікування від коронавірусу препаратом Paxlovid. Про це розповив лікар американського лідера Кевін О'Коннор, лист якого опублікував Білий дім.

Так, за словами медика, пульс, тиск, частота дихання і температура президента США є абсолютно нормальними, а сатурація – відмінна для людини, яка перебуває у закритому приміщенні.

О'Коннор водночас повідомив, що Байден надалі перебуває в ізоляції.

«Президент почувається досить добре, щоб відновити режим фізичних вправ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Байден захворів на коронавірус.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.