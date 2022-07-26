Президент пообіцяв помститись окупантам за удар по Одещині

Зеленський зазначив, що за обстріли окупантів Україна буде бити у відповідь

Президент Володимир Зеленський пообіцяв помститись окупантам за сьогоднішній удар по курортному селищі Затока на Одещині. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Сьогодні окупанти знову вдарили по Одеській області, знову – ракетами по звичайних будинках. Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...», - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що за це Україна буде бити у відповідь.

«І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться», – пообіцяв глава держави.

Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням.

До слова, завершується 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.