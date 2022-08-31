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Як світові ЗМІ відреагували на смерть Горбачова (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як світові ЗМІ відреагували на смерть Горбачова (фото)
Горбачов помер у віці 91 рік
фото з відкритих джерел

Президента СРСР називають «лідером, який поклав край холодній війни»

Світова преса відреагувала на смерть першого і останнього президенті СРСР Михайла Горбачова.

Видання масово вийшли зі світлинами політика на перших шпальтах. 

У заголовках преса оцінила діяльність Горбачова як «радянського лідера, який поклав край холодній війни». 

ЗМІ пишуть: світ сумує за справжнім посланцем миру.

10 фото
На весь екран

Нагадаємо, 30 серпня на 92 році життя помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов.

Співчуття вже висловили світові лідери, зокрема, президент США Джо Байден, який назвав Горбачова людиною, яка ризикнула кар'єрою заради кращого майбутнього, та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

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Теги: ЗМІ Михайло Горбачов СРСР

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