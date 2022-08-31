«Це вкрай символічно»: Як соцмережа відреагувала на смерть Горбачова

Як спільнота відреагувала на смерть Горбачова

Користувачі соцмереж по різному відреагували на смерть політика

У вівторок, 30 серпня, помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. У соцмережі користувачі відреагували на смерть політика досить по різному.

Зокрема ведучий Богдан Буткевич написав, що смерть Горбачова є дуже символічною.

«Помер Горбачов. І це вкрай символічно. Совок не помер, на жаль, в Біловезькій Пущі в 1991-му. Він помирає прямо зараз, на полях боїв в Україні. Тому саме зараз і помер останній його очільник. Совок нарешті здихає як сутність», – запевняє Буткевич.

Голова благодійного фонду «Успішна Україна» Ігор Шевченко зазначив у своєму дописі, що Горбачов змінив історію.

«Він змінив історію. Він розвалив СРСР. Україна отримала незалежність, а багато українців отримали шанс на успіх в Києві, а не в Москві, серед яких і я», – згадав Шевченко.

А журналіст Ігор Мосійчук назвав Горбачова «могильщиком КПСС і СССР».

«Смерть останнього Генсека ніби натяк – скоро рухне і те дивне утворення, яке ходить, наче зомбі, по землі і думає, що живе, а насправді мертве», – написав журналіст Василь Зима.

Разом з тим деякі користувачі згадали, які відгукувалися бабусі про політика, а дехто скористався моментом і натякнув Путіну «про майбутнє».

Михайло Сергійович Горбачов – радянський та російський політичний, громадський та партійний діяч, останній Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–91); останній голова Президії Верховної Ради СРСР(1988 – 89) ; перший голова Верховної Ради СРСР (1989 – 1990) .Перший та єдиний Президент СРСР (1990–91).

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Горбачов «відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси».