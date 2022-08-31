«Це вкрай символічно»: Як соцмережа відреагувала на смерть Горбачова
Користувачі соцмереж по різному відреагували на смерть політика
У вівторок, 30 серпня, помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. У соцмережі користувачі відреагували на смерть політика досить по різному.
Зокрема ведучий Богдан Буткевич написав, що смерть Горбачова є дуже символічною.
«Помер Горбачов. І це вкрай символічно. Совок не помер, на жаль, в Біловезькій Пущі в 1991-му. Він помирає прямо зараз, на полях боїв в Україні. Тому саме зараз і помер останній його очільник. Совок нарешті здихає як сутність», – запевняє Буткевич.
Голова благодійного фонду «Успішна Україна» Ігор Шевченко зазначив у своєму дописі, що Горбачов змінив історію.
«Він змінив історію. Він розвалив СРСР. Україна отримала незалежність, а багато українців отримали шанс на успіх в Києві, а не в Москві, серед яких і я», – згадав Шевченко.
А журналіст Ігор Мосійчук назвав Горбачова «могильщиком КПСС і СССР».
«Смерть останнього Генсека ніби натяк – скоро рухне і те дивне утворення, яке ходить, наче зомбі, по землі і думає, що живе, а насправді мертве», – написав журналіст Василь Зима.
Разом з тим деякі користувачі згадали, які відгукувалися бабусі про політика, а дехто скористався моментом і натякнув Путіну «про майбутнє».
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Горбачов «відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси».
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