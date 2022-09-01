Церемонія прощання з Горбачовим: де і коли поховають політика

Церемонія прощання з політиком відбудеться в Колонному залі Будинку профспілок

Похорон Михайла Горбачова відбудеться в суботу, 3 вересня, на Новодівичому кладовищі Москви. Про це повідомила його дочка Ірина, передає Reuters.

Церемонія прощання з першим та останнім президентом СРСР пройде в Колонному залі Будинку профспілок у Москві.

Як уточнив прессекретар «Горбачов-фонду» Володимир Поляков, каплиця буде відкритою для відвідування з 10:00 до 14:00 за московським часом.

Колонний зал Будинку профспілок у Москві уже використовувався для поховальних церемоній видатних радянських діячів. Зокрема, тут було покладено тіло Сталіна, коли він помер у 1953 році, а до цього тут же прощалися із засновником СРСР Володимиром Леніним.

Нагадаємо, 30 серпня на 92 році життя помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов.

Співчуття вже висловили світові лідери, зокрема, президент США Джо Байден, який назвав Горбачова людиною, яка ризикнула кар'єрою заради кращого майбутнього, та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.