Литва відправила Україні партію боєприпасів

Литва продовжує підтримувати Україну у війні проти РФ

Литва відправила Збройним Силам України партію 155-мм боєприпасів. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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«Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії», – коротко написав міністр оборони Литви.

Нагадаємо, напередодні Литва передала Україні дві відремонтовані гаубиці PzH2000 і боєприпаси до них.

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Раніше Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

У середині жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.