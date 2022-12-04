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Литва відправила Україні партію боєприпасів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Литва відправила Україні партію боєприпасів
Литва постачає Україні 155-мм боєприпаси
фото з відкритих джерел

Литва продовжує підтримувати Україну у війні проти РФ

Литва відправила Збройним Силам України партію 155-мм боєприпасів. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії», – коротко написав міністр оборони Литви.

Литва відправила Україні партію боєприпасів фото 1

Нагадаємо, напередодні Литва передала Україні дві відремонтовані гаубиці PzH2000 і боєприпаси до них.

Раніше Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

У середині жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни. 

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Теги: допомога ЗСУ війна боєприпаси Україна Литва

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