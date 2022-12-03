Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну

Франція не хоче стати стороною конфлікту у війні проти РФ

Президент Франції заявив, що ніколи не піде на ослаблення французької армії

Існує два варіанти, за яких Франція може обмежити або припинити постачання зброї в Україну. Перше – якщо це підриватиме боєздатність французької армії, друге – якщо надання військової допомоги зробить Францію стороною конфлікту. Таку заяву зробив французький лідер Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1.

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За словами президента Франції, він ніколи не вживе дій, які можуть послабити французькі збройні сили та здатність армії захищати свою територію.

«Ми також не поставимо зброю, яка зробить нас стороною конфлікту», – додав Макрон і пояснив, що йдеться про зброю, яка може бути використана для нанесення ударів по території Росії.

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Водночас президент Франції наголосив, що поки що не бачить причин припинення чи обмеження військової підтримки України. Наразі ведеться робота над тим максимумом, який французька сторона може надати Києву.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Також стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї.