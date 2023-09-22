«А бачите, як сьогодні бомблять Росію?» Лукашенко розказав, як вони з Путіним журяться
Самопроголошений президент Білорусі сумує, що доведеться витрачати кошти на боротьбу із безпілотниками
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи на засіданні республіканського семінару-наради з розвитку тваринництва, почав бідкатися, що Володимир Путін не може захистити Росію від дронів. Про це повідомляє видання «Белта».
«А бачите, як сьогодні бомблять Росію? Бачите, безпілотники літають туди-сюди. Найважче, нове питання. Ось ці вагнерівці сидять у мене зараз і кожному розповідають, як іде ця війна. Я думаю: як цьому протистояти?», – каже Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що варіанти вирішення проблем атак безпілотників коштують сотні мільйонів рублів.
«Ось я і думаю: меліорацію проводити, обробляти, нові землі вводити (ви зараз не можете обробити те, що є) або боротися з цими безпілотниками. Страшна зброя. Ось із Путіним обговорювали. Але це шалені гроші! Але життя ж дорожче», – сказав Лукашенко.
Нагадаємо, 14 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де провів переговори з Володимиром Путіним. Диктатори обговорили міжнародний порядок денний та регіональну проблематику, спільні завдання в економіці – зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях. А також загальну роботу у сфері імпортозаміщення.
Європейський парламент прийняв резолюцію під назвою «Про відносини з Білоруссю», в якій вкотре осудив режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за репресії та пригнічення народу цієї країни. Крім того, визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні.
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