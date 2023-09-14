Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко полетів на зустріч із Путіним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лукашенко полетів на зустріч із Путіним
фото з відкритих джерел

Диктатори планують обговорити регіональну проблематику

Сьогодні, 14 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де він планує провести переговори з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого», який вважається неофіційною пресслужбою диктатора.

«Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня. Її глави держав запланували раніше відповідно до графіка зустрічей двох лідерів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диктатори планують обговорити міжнародний порядок денний та регіональну проблематику, спільні завдання в економіці – зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях. А також загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення.

Нагадаємо, вчора Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч. Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політично активними білоруси залишилися, навіть перебравшись в Україну. У Києві до повномасштабної війни вони виходили на мітинги проти Лукашенка
Шляхом Гітлера. Як Лукашенко покарав втікачів з Білорусі сусіди
6 вересня, 17:20
Лукашенко висловився про смерть Пригожина
Аналітики виявили брехню у коментарях Лукашенка про загибель Пригожина
26 серпня, 08:48
Олександр Лукашенко
Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України: що це означає
Вчора, 23:02

Політика

Піде президентка чи прем'єр: у Грузії розгорілась війна імпічментів
Піде президентка чи прем'єр: у Грузії розгорілась війна імпічментів
Лукашенко полетів на зустріч із Путіним
Лукашенко полетів на зустріч із Путіним
Байден розповів, як ставиться до можливого імпічменту
Байден розповів, як ставиться до можливого імпічменту
Південна Корея застерегла про угоду між Путіним та Кім Чен Ином
Південна Корея застерегла про угоду між Путіним та Кім Чен Ином
«Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід
«Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід
Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету
Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
52K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
39K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
36K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
14K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
14K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Новини

Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту