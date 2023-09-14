Лукашенко полетів на зустріч із Путіним

Диктатори планують обговорити регіональну проблематику

Сьогодні, 14 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де він планує провести переговори з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого», який вважається неофіційною пресслужбою диктатора.

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«Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня. Її глави держав запланували раніше відповідно до графіка зустрічей двох лідерів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диктатори планують обговорити міжнародний порядок денний та регіональну проблематику, спільні завдання в економіці – зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях. А також загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення.

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Нагадаємо, вчора Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч. Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».