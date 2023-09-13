Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України: що це означає

Європейський парламент закликав Міжнародний Кримінальний суд видати міжнародний ордер на арешт глави білоруського режиму

Європейський парламент прийняв резолюцію під назвою «Про відносини з Білоруссю», в якій вкотре осудив режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за репресії та пригнічення народу цієї країни. Крім того, визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні. Відповідну резолюцію ухвалили 13 вересня у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

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Резолюція пригадує повний перелік злочинів, які приписуються білоруському режиму. У документі наводиться інформація щодо сприяння поширенню ненависті та активної участі в російській антиукраїнській пропаганді. Депутати не забувають, що саме режим Лукашенка надав дозвіл на напад на Україну з території Білорусі, а також безпосередньо постачав боєприпаси та військове спорядження військам РФ.

«Нелегітимний режим Лукашенка активно підтримує та став повним співучасником невиправданої агресивної війни Росії та воєнних злочинів проти України», – йдеться у документі.

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Депутати Європарламенту вважають необхідним використовувати санкційні інструменти проти Білорусі, аналогічні тим, які діють відносно Росії. Європейський парламент закликав Міжнародний Кримінальний суд видати міжнародний ордер на арешт глави білоруського режиму. За думкою депутатів, Рада ЄС повинна розширити список осіб з Білорусі, які підпадають під санкції Європейського союзу.

«Європарламент… вважає Лукашенка відповідальним за ці воєнні злочини, як і Володимира Путіна та Марію Львову-Белову, та закликає МКС видати подібний міжнародний ордер на арешт Лукашенка; закликає раду ЄС поширити перелік осіб, на яких поширюються санкції ЄС, шляхом включення туди тих, хто був залучений до насильницької депортації українських дітей в Білорусь», – йдеться у документі.

При цьому європейські парламентарі підкреслюють, що більшість білорусів не підтримує залучення їхньої країни до агресії проти України. Вони нагадали, що частина білоруських громадян вирішила боротися проти російського агресора у складі українського війська, зокрема, у складі полку імені Кастуся Калиновського.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

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Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.